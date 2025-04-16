Движение перекроют на ряде улиц из-за полумарафона в Алматы

«20 апреля 2025 года в Алматы пройдет Almaty Half Marathon. Это уже восьмой по счету полумарафон в городе. 20 апреля во время проведения полумарафона с 07:00 до 11:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции полумарафона», — говорится в сообщении.