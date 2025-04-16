Движение перекроют на ряде улиц из-за полумарафона в Алматы

«20 апреля 2025 года в Алматы пройдет Almaty Half Marathon. Это уже восьмой по счету полумарафон в городе. 20 апреля во время проведения полумарафона с 07:00 до 11:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции полумарафона», — говорится в сообщении.
В забеге примут участие 10 тыс. человек из более 40 стран мира.
Полумарафон стартует в 07:00 в Парке Первого Президента. Будут представлены дистанции: 21,1 км, 10 км, 10 км (скандинавская ходьба) и командная эстафета.
Перекрытия по маршруту:
С 00:00 до 11:00 — северная сторона проспекта аль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Навои;
С 06:45 до 09:30 — северная сторона проспекта аль-Фараби от улицы Мустафина до проспекта Назарбаева;
С 07:10 до 08:30 — проспект Сейфуллина от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая (полностью);
С 08:30 до 11:00 — южная сторона проспекта Абая от улицы Саина до улицы Байтурсынова;
С 07:20 до 09:00 — южная сторона проспекта Абая от улицы Сейфуллина до улицы Байтурсынова;
С 08:20 до 10:00 — восточная сторона улицы Саина от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая.
Жителям и гостям города рекомендуют добираться до старта на общественном транспорте до пересечения проспекта аль-Фараби и улицы Мустафина. Парковка возле Парка Первого Президента и Центрального стадиона будет недоступна.