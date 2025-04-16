В Казахстане хотят ввести госномера для самокатов и велосипедов

Представители СМИ отметили, что казахстанцы жалуются, что самокатчики продолжают ездить по тротуарам и не соблюдают скоростной режим. Помимо этого, из-за отсутствия номерных знаков тяжело привлечь их к ответственности.
Санжар Адилов ответил, что по самокатчикам работа продолжается.
На площадке межведомственной рабочей группы при Министерстве юстиции мы готовим ряд дополнительных поправок. В том числе есть предложение по внедрению практики, применяемой за рубежом, — мы изучали опыт Швейцарии: там госномера есть не только на самокатах, но и на велосипедах. Поэтому данная норма и предложение считаются очень актуальными. Сейчас мы находимся на стадии активной работы.