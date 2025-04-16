Минобразования Беларуси изменило условия поступления в вуз для ряда абитуриентов

В целом же, в сравнении с 2024 годом вступительная кампания в вузы почти не претерпела никаких изменений. И все выпускники колледжей могут поступить в вузы на заочное обучение с полным сроком обучения. И, как и в прошлом году, чтобы поступить на заочное обучение выпускники школ должны иметь не менее 10 месяцев стажа по избранной профессии.