Минобразования Беларуси изменило условия поступления в вуз для ряда абитуриентов

В Беларуси изменились условия поступления в вузы для выпускников колледжей, сообщили в Министерстве образования.
Так, по словам начальника главного управления профессионального образования Минобразования Сергея Пищова, в Беларуси в вузах для выпускников колледжей с этого года сокращены сроки обучения до трех лет на заочной форме обучения. Изменения коснутся примерно 50 специальностей. Это связаны с потребностью исключить дублирование прохождения в вузе дисциплин, которые были освоены на уровне среднего специального образования.
— Важно обеспечить высокое качество подготовки специалиста при более кратких сроках его обучения, — подчеркнул представитель ведомства.
Однако исключена возможность поступить на сокращенную форму в вузы выпускникам колледжей по непрофильным специальностям.
В целом же, в сравнении с 2024 годом вступительная кампания в вузы почти не претерпела никаких изменений. И все выпускники колледжей могут поступить в вузы на заочное обучение с полным сроком обучения. И, как и в прошлом году, чтобы поступить на заочное обучение выпускники школ должны иметь не менее 10 месяцев стажа по избранной профессии.
— Сегодня заочная форма получения высшего образования в полном объеме предназначена для работающей молодежи со средним специальным или профессионально-техническим образованием, — констатировал Пищов.
Ранее вузы Беларуси прекратили прием студентов на 45 специальностей.
Тем временем БЖД назначила 120 дополнительных поездов на большие выходные в апреле и мае 2025.
Напомним, ближайшие большие выходные будут в Беларуси уже скоро: белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025. Также белорусы отдохнут на большие выходные в мае 2025.