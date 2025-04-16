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Боец из Усть-Кута Александр Горячев погиб в зоне СВО

Город простится с тремя военными, погибшими при выполнении боевых задач.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Усть-Кут простится с тремя бойцами СВО, погибшими при выполнении боевых задач. Об этом сообщили в местной администрации.

Горячев Александр Александрович не дожил нескольких дней до своего 38-летия. Жизнь сибиряка оборвалась 23 марта 2025 года. В последний путь героя проводят 18 апреля в ритуальном зале по улице Высоцкого.

Бойцу Караулову Кириллу Александровичу только исполнился 31 год. Мужчина героически погиб 11 апреля после полученных ранений. Прощание с Кириллом пройдет 17 апреля в ритуальном зале по улице Высоцкого.

Кирилл Караулов. Фото: администрация Усть-Кута.

32-летний Кузин Илья Михайлович также был военным. Он погиб 8 апреля. Родственники, друзья и земляки простятся с ним 18 апреля в ритуальном зале по улице Высоцкого.

Илья Кузин. Фото: администрация Усть-Кута.