В Москве запустили тематический трамвай в честь 80-летия Победы

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Тематический трамвай запустили в Москве в честь 80-летия Победы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«В преддверии празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне запустили тематический трамвай. Он будет курсировать по маршруту № 7 от станции метро “Бульвар Рокоссовского” до Белорусского вокзала», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тематическое оформление городского транспорта — это дань памяти героям Великой Отечественной войны и сотрудникам метро, которые работали в тяжелые годы. Они проявили героизм и самоотверженность, внесли значительный вклад в общую Победу.
«По традиции украшаем городской транспорт в честь главных государственных праздников по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В этом году отмечаем особую дату — 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Тематический трамвай, запущенный к 9 Мая, будет курсировать до конца июня», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.