В Москве запустили тематический трамвай в честь 80-летия Победы

«По традиции украшаем городской транспорт в честь главных государственных праздников по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В этом году отмечаем особую дату — 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Тематический трамвай, запущенный к 9 Мая, будет курсировать до конца июня», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.