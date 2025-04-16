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На участке Затонского моста в Уфе будут два раза на ночь ограничивать движение

В Уфе два ночи подряд будут частично закрывать Затонский мост.

Источник: Комсомольская правда

С 16 по 18 апреля на Затонском мосту в Уфе будет частично ограничено движение транспорта в ночное время. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

График ограничений:

— 16 апреля — с 23:59 до 05:00.

— 17 апреля — с 23:59 до 05:00.

Перекрыта будет крайняя левая полоса нового моста, предназначенная для грузового транспорта, следующего в объезд старого Затонского моста.

Власти города просят водителей заранее планировать маршруты и учитывать при этом грядущие перекрытия.

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