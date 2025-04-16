Литва запретила проезд из Беларуси на мотоциклах и мопедах

Правительство приняло решение запретить проезд мотоциклов, мопедов и моторизованных велосипедов через пограничные контрольно-пропускные пункты «Мядининкай» («Каменный Лог» — Sputnik) и «Шальчининкай» («Бенякони» — Sputnik). Передвижение через данные пункты пропуска с Беларусью будет возможно только на автотранспорте.