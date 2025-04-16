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Литва запретила проезд из Беларуси на мотоциклах и мопедах

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Литва запретила проезд мотоциклов, мопедов и моторизованных велосипедов через границу из Беларуси, сообщили в пресс-службе правительства балтийской республики.

Источник: ГПК

Свое решение литовские власти объяснили якобы возросшими угрозами безопасности государства, связанными с нелегальной миграцией, а также якобы изменившейся тактикой белорусских спецслужб.

Правительство приняло решение запретить проезд мотоциклов, мопедов и моторизованных велосипедов через пограничные контрольно-пропускные пункты «Мядининкай» («Каменный Лог» — Sputnik) и «Шальчининкай» («Бенякони» — Sputnik). Передвижение через данные пункты пропуска с Беларусью будет возможно только на автотранспорте.

сказано в сообщении пресс-службы литовского кабмина

Правительство Литвы полагает, что такие действия позволят обеспечить защиту границы и «предотвратить угрозы, исходящие от искусственно организованной белорусским режимом миграции и возможных гибридных атак на границе с Беларусью».

Новые ограничения, принятые правительством, также будут способствовать снижению влияния белорусских спецслужб и возможностей вербовки литовских и белорусских граждан.

заявил глава МВД Литвы Владислав Кондратович