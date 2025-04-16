Для реконструкции Северного обхода Ростова выбрали подрядчика

В Ростовской области выбрали подрядчика для реконструкции 8,45 километров участка Северного обхода. Итоги торгов стали известны в конце марта. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Компания выиграла конкурс Минтранса Ростовской области, предложив 3,94 млрд за выполнение работ. Отметим, что максимальная стоимость контракта составляла 4,45 млрд.
Подрядчик должен будет реконструировать участок от транспортной развязки на аэропорт до автодороги на Новошахтинск. После проделанных работ дорога должна будет стать четырехполосной.