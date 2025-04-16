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Подразделения МЧС будут участвовать в Параде к 80-летию Победы в Астане

АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Впервые военнослужащие МЧС Казахстана примут участие в юбилейном параде ко Дню Победы, сообщили в ведомстве.

Источник: Пресс-служба МЧС Казахстана

В Астане впервые в истории министерства по чрезвычайным ситуациям 170 военнослужащих ведомства примут участие в военном параде, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

говорится в сообщении

Среди них — бойцы специального подразделения «Айбат», созданного по инициативе главы ведомстве.

По проспекту Тауельсиздик (Независимости) пройдет и техника МЧС — бронеавтомобили «Алан» и специальные машины подразделения «Айбат».

Для МЧС, по мнению вице-министра Кегена Турсынбаева, который побывал в полевом лагере, участие в параде стало важным событием.

Это не только демонстрация строевой выправки и технической оснащённости, но и выражение уважения к подвигу ветеранов.

онстатировали в ведомстве

А участие в параде — символ профессионализма, единства и готовности служить народу в любых условиях.