«Росконгресс» назвал ключевую тему ПМЮФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Ключевой темой предстоящего Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) станет осмысление исторического опыта для развития справедливого многополярного мира, сообщил фонд «Росконгресс».
«XIII Петербургский международный юридический форум… пройдет под девизом: “Право: уроки прошлого для мира будущего”. Это отражает ключевую идею форума — необходимость глубокого осмысления исторического опыта для последующей выработки совместных решений, способных обеспечить развитие и укрепление правовых основ справедливого многополярного мира», — говорится в сообщении.
Как отметил министр юстиции РФ, председатель Организационного комитета ПМЮФ Константин Чуйченко, тема юрфорума представляется особенно актуальной с учетом того, что текущий год ознаменован 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
«Мы должны помнить о важнейших событиях нашей общей истории, воспринимать их объективно, препятствовать искажению исторических фактов. Уважение прав и основных свобод человека, равенство государственных суверенитетов, добросовестное выполнение всех принятых на себя обязательств и невмешательство во внутренние дела — все те фундаментальные принципы и нормы международного права, утвержденные мировым сообществом еще десятилетия назад, должны и сейчас оставаться императивными условиями равноправного сотрудничества и сбалансированного развития всего человечества», — считает Чуйченко, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее в марте замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что тема 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и уроки прошлого должны найти отражение в повестке предстоящего Петербургского международного юридического форума.
Тринадцатый Петербургский международный юридический форум пройдет с 19 по 21 мая 2025 года. ПМЮФ был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента РФ, министерства юстиции РФ и фонда «Росконгресс».