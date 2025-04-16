Мэр Иркутска передал семьям погибших участников СВО ордена Мужества

— Наши земляки погибли, выполняя свой воинский и гражданский долг. Они отдали свою жизнь во имя Родины, во имя нас с вами, сражаясь за свободу и независимость России. Каждое имя, произнесенное сегодня, олицетворяет храбрость, самоотверженность и стойкость, — говорится в сообщении.