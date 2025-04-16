Мэр Иркутска передал семьям погибших участников СВО ордена Мужества

Мэр Иркутска Руслан Болотов передал семьям погибших участников СВО ордена Мужества. За самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, посмертно их удостоены Дилшод Бердиев, Сергей Быков, Вячеслав Волков, Сергей Горшков, Валентин Демиденко, Виталий Малов, Дмитрий Номоконов, Денис Рубцов. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Наши земляки погибли, выполняя свой воинский и гражданский долг. Они отдали свою жизнь во имя Родины, во имя нас с вами, сражаясь за свободу и независимость России. Каждое имя, произнесенное сегодня, олицетворяет храбрость, самоотверженность и стойкость, — говорится в сообщении.
В Иркутске продолжают работы по увековечиванию памяти военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции. Например, на фасадах учебных заведений, где они получали образование, устанавливаются мемориальные доски. Кроме того, завершается работа над созданием первого тома Книги памяти героев.