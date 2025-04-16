Эксперт назвала число бездомных кошек и собак в России

«Численность бездомных животных сокращается. Сегодня в России 3,6 миллиона кошек и собак находятся на улице или в приютах. Это статистически верно, по сравнению с данными 2021 года. При этом на улице 3,4 миллиона, а в приютах — 170 тысяч», — сообщила Онуфриенко, опираясь на результаты исследования числа бездомных животных в стране.