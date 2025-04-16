Реконструкция штурма Рейхстага пройдет в Гродно с прямой онлайн-трансляцией

В Гродно осуществят реконструкцию штурма рейхстага, сообщает телеканала «Гродно Плюс». Увидеть реконструкцию штурма рейхстага смогут все белорусы.
Напомним, Берлинская наступательная операция, ставшая ключевой во Второй мировой войне, началась 16 апреля 1945 года.
События последних дней перед Победой реконструируют 4 мая в 14.00 часов на площади Советской в Гродно. Дворец культуры текстильщиков исполнит роль Рейхстага. Над ним будет возведен купол, где будет развеваться Знамя Победы — красный флаг с серпом и молотом.
Вход на Советскую площадь 4 мая будет свободным. Также каждый белорус сможет смотреть реконструкцию взятия рейхстага онлайн на нескольких YouTube-каналах.
В реконструкции задействуют свыше 100 человек и 15 единиц техники.
А еще мы писали, кто из мировых лидеров вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко приедет в Москву на Парад Победы 9 Мая.
Напомним, что Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин отметят 80-летие Победы на Красной площади 9 мая 2025.
Известно, что десантники представят Беларусь на Параде Победы в Москве 9 мая 2025.
А в Минске генеральные репетиции парада пройдут 2 и 6 мая, ряд улиц будет перекрыт.