Реконструкция штурма Рейхстага пройдет в Гродно с прямой онлайн-трансляцией

События последних дней перед Победой реконструируют 4 мая в 14.00 часов на площади Советской в Гродно. Дворец культуры текстильщиков исполнит роль Рейхстага. Над ним будет возведен купол, где будет развеваться Знамя Победы — красный флаг с серпом и молотом.