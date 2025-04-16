Не очень безобидные: интересные факты о бабочках

Бабочки считаются очень милыми и красивыми существами. Однако немногие знают, что на самом деле эти насекомые не такие уж безобидные и хорошие, как может показаться на первый взгляд.
В редакции TechInsider рассказали интересные факты о бабочках.
Необычные вкусовые рецепторы
Бабочки пьют не только нектар цветов. В рацион некоторых видов иногда входят моча и разлагающееся мясо животных.
Чтобы обеспечить себя необходимым натрием, бабочки употребляют слезы рептилий. Этот метод используется учеными в работе с насекомыми.
Например, чтобы привлечь тропическую бабочку клетчатый шкипер, исследователи смачивают ткань своей слюной и кладут ее на землю. Бабочек привлекает пропитанный слюной кусок материи, так как он напоминает им птичий помет. Присев на него, они остаются, ведь в слюне содержится натрий и другие питательные вещества.
Такой способ привлечения бабочек для исследований называется методом Аренхольца.
Что едят бабочки
Некоторые гусеницы бабочек питаются другими насекомыми. Так, например, Feniseca tarquinius, обитающая в Северной Америке, откладывает яйца в колонии тлей, и гусеницы растут, пожирая их и иногда защищая себя трупами убитых жертв.
Привередливый вкус
Некоторые виды бабочек очень разборчивы в еде и питаются только определенными растениями. Например, гусеница Plebejus melissa samuelis ест только дикий голубой люпин. А гусеница роскошной данаиды монарх питается исключительно растениями рода ваточников. Callophrys gryneus же выбирает для себя атлантический белый кедр.
Все эти растения именуют «растениями-хозяевами», поскольку они являются основным местом обитания и источником питания для гусениц. После того, как гусеница превращается в бабочку, ее рацион становится более разнообразным, и она может выбирать для себя другие места обитания. Однако если в нужный момент она не найдет свое «растение-хозяина», то не сможет отложить яйца.
Защита от паразитов
Некоторые виды бабочек доверют своих детей муравьям. Например, голубянка. Связано это с тем, что гусеницы выделяют вещество, которое привлекает насекомых.
Муравьи не дают гусеницам сбежать из гнезда, каждый раз возвращая их на место, и защищают от паразитов — порой ценой собственной жизни. Однако в таком случае муравьи часто «играют в одни ворота».
Дело в том, что бабочки обеспечивают муравьев пропитанием, однако часто едят их личинки. Некоторые муравьи пытаются дать отпор и постепенно меняют свой химический набор пристрастий, чтобы не стать жертвой сигналов гусениц.
Размеры бабочек
Зачастую размах крыльев у бабочек достигает от трех до восьми сантиметров.
Однако размах крыльев птицекрылки королевы Александры может достигать 27 сантиметров. По контрасту, максимальный размах крыльев Brephidium exilis, вида семейства голубянки, не более двух сантиметров.
Стеклянная бабочка
У некоторых видов бабочек цвет крыльев настолько ненасыщенный, что они кажутся прозрачными. Также достаточно много однотонных серых или коричневых насекомых.
Некоторые бабочки бывают прозрачными. Например, у Greta oto — вида бабочек из семейства нимфалид — ткань между жилками крыльев лишена цветных чешуек, и свет спокойно проходит сквозь крылья.
Зрение
Многие бабочки имеют ультрафиолет среди основных цветов окраса своих крыльев.
Спасение от врагов
Если ящерица в случае опасности сбрасывает хвост, то бабочки выбирают лишиться крыльев. Даже если хищник откусит их часть, насекомое все еще сможет летать.
Еще один способ защиты — специальная железа осметрий. В случае опасности гусеницы бабочек выдвигают оранжевые «рожки», при этом выделяя отталкивающий насекомых запах. Он отпугивает пауков, а богомолов и муравьев может даже убить.
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