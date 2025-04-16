Не очень безобидные: интересные факты о бабочках

Все эти растения именуют «растениями-хозяевами», поскольку они являются основным местом обитания и источником питания для гусениц. После того, как гусеница превращается в бабочку, ее рацион становится более разнообразным, и она может выбирать для себя другие места обитания. Однако если в нужный момент она не найдет свое «растение-хозяина», то не сможет отложить яйца.