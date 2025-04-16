В СПЧ призвали ФАДН усилить работу в сфере миграционной политики

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН) стоит усилить работу в сфере миграционной политики, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
В среду прошло заседание коллегии ФАДН России, в котором в том числе принял участие Брод. Он рассказал, что на заседании обсудили имеющиеся риски и угрозы, попытки извне с помощью информационных провокаций раскачать межнациональное единство, спровоцировать конфликты.
«Президент России Владимир Путин постоянно уделяет большое внимание сохранению межнационального единства, выступает с идеями профилактики радикализма, экстремизма на национальной, религиозной почве, ведется работа над новой редакцией Стратегии государственной национальной политики, разрабатывается новая концепция миграционной политики», — сказал член СПЧ.
По его словам, в ходе коллегии миграционной политике уделялось значительное внимание в выступлениях и политиков, чиновников, представителей регионов.
«На мой взгляд, ФАДН стоило бы усилить работу в сфере миграционной политики, адаптации мигрантов. Надеюсь, что новая служба в рамках МВД, которая призвана совершенствовать миграционную политику, совместно с ФАДН и другими министерствами и ведомствами решит ряд назревших проблем. Это нелегальная миграция, криминализация мигрантов. Нужно готовить мигрантов под потребности рынка труда», — сказал Брод в разговоре с агентством.