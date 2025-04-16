В СПЧ призвали ФАДН усилить работу в сфере миграционной политики

«На мой взгляд, ФАДН стоило бы усилить работу в сфере миграционной политики, адаптации мигрантов. Надеюсь, что новая служба в рамках МВД, которая призвана совершенствовать миграционную политику, совместно с ФАДН и другими министерствами и ведомствами решит ряд назревших проблем. Это нелегальная миграция, криминализация мигрантов. Нужно готовить мигрантов под потребности рынка труда», — сказал Брод в разговоре с агентством.