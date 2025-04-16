ФАДН выявило более 35 тысяч негативных информационных поводов в 2024 году

«По данным ситуационного центра (ФАДН — ред.), системой мониторинга в 2024 году выявлено свыше 35 тысяч негативных информационных поводов во всех регионах страны, из них почти 45% тиражировались из-за рубежа. Рост в 16 раз (по сравнению — ред.) с периодом до начала СВО», — сказал Баринов на заседании итоговой коллегии ФАДН.