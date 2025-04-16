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ФАДН выявило более 35 тысяч негативных информационных поводов в 2024 году

ФАДН: около 45% негативных инфоповодов в 2024 году тиражировалась из-за рубежа.

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Ситуационный центр Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России выявил свыше 35 тысяч негативных информационных поводов во всех регионах страны в 2024 году, из них почти 45% тиражировались из-за рубежа, сообщил руководитель агентства Игорь Баринов.

«По данным ситуационного центра (ФАДН — ред.), системой мониторинга в 2024 году выявлено свыше 35 тысяч негативных информационных поводов во всех регионах страны, из них почти 45% тиражировались из-за рубежа. Рост в 16 раз (по сравнению — ред.) с периодом до начала СВО», — сказал Баринов на заседании итоговой коллегии ФАДН.

По его словам, наибольшее информационное давление испытывают субъекты Центрального, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.

«В 2024 году благодаря нашим слаженным действиям с регионами и силовым блоком предотвращена эскалация большинства потенциальных конфликтных ситуаций, возбуждено 170 уголовных дел, 25 административных», — добавил глава ФАДН.

Он подчеркнул, что ежегодно система мониторинга отслеживает порядка семи миллионов информационных сообщений более чем с 300 тысяч источников.