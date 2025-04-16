В «Яндекс. Переводчик» добавят семь языков народов России

«В контексте сохранения языков обращу внимание, что с 2023 года Дом народов России обеспечивает подготовку корпусов родных языков для включения в Яндекс. Переводчик. Это уникальная работа… К концу текущего года мы ожидаем, что в сервисе появится еще семь языков народов России», — сказал Баринов на заседании итоговой коллегии ФАДН России.