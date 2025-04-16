Почти все поездки по Ташкенту — по безналу

Жители столицы Узбекистана предпочитают оплачивать проезд банковскими и транспортными картами.
В частности, по данным одного дня 2025 года, 99,7% оплат в автобусах и 88% в метро были совершены электронным способом.
При этом бумажные QR-билеты почти исчезли из автобусов (всего 0,3%), но в метро ими по-прежнему пользуется каждый восьмой пассажир.
Общественный транспорт Узбекистана, включающий более 4 тыс. автобусов и 73 станции метрополитена, оснащен более чем 9 тыс. платежных терминалов.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.