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Почти все поездки по Ташкенту — по безналу

При этом бумажные QR-билеты почти исчезли из столичных автобусов, но в метро ими по-прежнему пользуется каждый восьмой пассажир.

Источник: Sputnik.uz

Жители столицы Узбекистана предпочитают оплачивать проезд банковскими и транспортными картами.

В частности, по данным одного дня 2025 года, 99,7% оплат в автобусах и 88% в метро были совершены электронным способом.

При этом бумажные QR-билеты почти исчезли из автобусов (всего 0,3%), но в метро ими по-прежнему пользуется каждый восьмой пассажир.

Общественный транспорт Узбекистана, включающий более 4 тыс. автобусов и 73 станции метрополитена, оснащен более чем 9 тыс. платежных терминалов.

Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik Узбекистан