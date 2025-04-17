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Под Воронежем автоинспекторы помогли маме с ребенком, отставшим от автобуса, догнать его

Водитель, увидев полицейскую машину, остановился. И мама с дочкой поехали дальше.

Источник: Регион-36 Воронеж

Во вторник, 15 апреля, автоинспекторы Роман Авдеев и Вадим Мачнев, находясь на маршруте патрулирования на 596 километре трассы «Дон», заметили у придорожного кафе растерянную женщину с ребенком. Полицейские остановились и спросили, нужна ли их помощь. Женщина рассказала, что ехала с дочкой на автобусе в Таганрог. После очередной длительной стоянки их просто забыли дождаться. В итоге автобус уехал без них.

Инспекторы быстро посадили маму с дочкой в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, догнали автобус на 621 километре трассы «Дон». Водитель, увидев полицейскую машину, остановился. Женщина с дочкой сели в автобус, перед этим успев поблагодарить автоинспекторов за помощь.