Под Воронежем автоинспекторы помогли маме с ребенком, отставшим от автобуса, догнать его

Во вторник, 15 апреля, автоинспекторы Роман Авдеев и Вадим Мачнев, находясь на маршруте патрулирования на 596 километре трассы «Дон», заметили у придорожного кафе растерянную женщину с ребенком. Полицейские остановились и спросили, нужна ли их помощь. Женщина рассказала, что ехала с дочкой на автобусе в Таганрог. После очередной длительной стоянки их просто забыли дождаться. В итоге автобус уехал без них.