Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Был на посту 6,5 лет: главы Абзелиловского района Башкирии Ильдар Нафиков покинул должность

Ильдар Нафиков ушел с поста главы Абзелиловского района Башкирии.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 апреля, на внеочередном заседании районного совета в Аскарово приняли отставку главы Абзелиловского района Ильдара Нафикова по собственному желанию. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило информационное агентство «Башинформ».

Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен первый заместитель Руслан Халилов. Он будет руководить районом до проведения конкурса на замещение вакантной должности.

О причинах отставки и дальнейших планах Нафикова информации пока нет.

Напомним, Ильдар Нафиков возглавил Абзелиловский район в октябре 2018 года. Ранее он трудился директором санатория «Яктыкуль».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.