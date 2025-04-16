Был на посту 6,5 лет: главы Абзелиловского района Башкирии Ильдар Нафиков покинул должность

Сегодня, 16 апреля, на внеочередном заседании районного совета в Аскарово приняли отставку главы Абзелиловского района Ильдара Нафикова по собственному желанию. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило информационное агентство «Башинформ».
Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен первый заместитель Руслан Халилов. Он будет руководить районом до проведения конкурса на замещение вакантной должности.
О причинах отставки и дальнейших планах Нафикова информации пока нет.
Напомним, Ильдар Нафиков возглавил Абзелиловский район в октябре 2018 года. Ранее он трудился директором санатория «Яктыкуль».
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