Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге побит температурный рекорд 1920 года

В Петербурге побит температурный рекорд, воздух прогрелся до 22.2 градусов.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Температурный рекорд 1920 года побит в среду в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся более чем до 22 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

«Рекорд есть. Сейчас в Санкт-Петербурге +22,2 градуса», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Колесов уточнял, что максимальная температура для 16 апреля была зафиксирована в 1920 году и составили +21,9 градуса.

По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петербурге солнечно, скорость ветра не превышает 4 метров в секунду.