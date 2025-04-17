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Китаец попросил необычную компенсацию за поцарапанный автомобиль

Автовладелец из Китая попросил необычную компенсацию за поцарапанный тележкой автомобиль. Вместо денег он согласился на порцию уличной еды.

Анна Морозова
Автор Новости Mail

Владелец машины марки Range Rover стоимостью 1,4 миллиона юаней (15,6 миллиона рублей) из Китая согласился на стопку из 15 блинчиков в качестве компенсации за поцарапанную машину. Историей поделился South China Morning Post.

Владелец машины по фамилии Ян из Шэньяна, провинция Ляонин на северо-востоке Китая, рассказал, что его автомобиль поцарапала тележка с завтраками, принадлежащая одной супружеской паре. После инцидента мужчина связался с автосалоном и узнал, что ремонт обойдется в три тысячи юаней (33,4 тысячи рублей).

Ян рассказал об этом супругам, однако те ответили, что у них нет таких денег. «Позже я узнал, что этой паре за 50, и они содержат своих пожилых родителей и маленьких детей. Расходы для них являются большим бременем», — сказал владелец автомобиля.

Тогда Ян решил попросить в качестве компенсации яичные блинчики. Супруги согласились и сказали, что теперь мужчина и его друзья смогут есть у них бесплатно, однако автовладелец не стал злоупотреблять добротой и взял еду только для себя.

Блины с начинкой из яиц — популярное уличное блюдо и любимый завтрак в Китае. Их начиняют яйцами, беконом, куриными грудками, картофелем и овощами. Обычно они стоят меньше 10 юаней (111 рублей).

Однако на блинах супруги не остановились. Они перевели 99 (1104 рубля) юаней Яну и неоднократно поблагодарили его.

Ранее китаец смог выплатить многомиллионный долг своих родителей при помощи искусства каллиграфии.