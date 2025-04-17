Китаец попросил необычную компенсацию за поцарапанный автомобиль

Владелец машины марки Range Rover стоимостью 1,4 миллиона юаней (15,6 миллиона рублей) из Китая согласился на стопку из 15 блинчиков в качестве компенсации за поцарапанную машину. Историей поделился South China Morning Post.
Владелец машины по фамилии Ян из Шэньяна, провинция Ляонин на северо-востоке Китая, рассказал, что его автомобиль поцарапала тележка с завтраками, принадлежащая одной супружеской паре. После инцидента мужчина связался с автосалоном и узнал, что ремонт обойдется в три тысячи юаней (33,4 тысячи рублей).
Ян рассказал об этом супругам, однако те ответили, что у них нет таких денег. «Позже я узнал, что этой паре за 50, и они содержат своих пожилых родителей и маленьких детей. Расходы для них являются большим бременем», — сказал владелец автомобиля.
Тогда Ян решил попросить в качестве компенсации яичные блинчики. Супруги согласились и сказали, что теперь мужчина и его друзья смогут есть у них бесплатно, однако автовладелец не стал злоупотреблять добротой и взял еду только для себя.
Блины с начинкой из яиц — популярное уличное блюдо и любимый завтрак в Китае. Их начиняют яйцами, беконом, куриными грудками, картофелем и овощами. Обычно они стоят меньше 10 юаней (111 рублей).
Однако на блинах супруги не остановились. Они перевели 99 (1104 рубля) юаней Яну и неоднократно поблагодарили его.
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