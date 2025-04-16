Благодатный огонь от гроба Господня прибудет в Беларусь утром Пасхи через Москву

В Беларусь Благодатный огонь от гроба Господня доставят утром Пасхи 20 апреля, сообщили в Белорусской православной церкви.
Благодатный огонь в Беларусь доставят через Москву. Перед этим, 19 апреля в 23.00 часа самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного прилетит со святыней из Иерусалима в московский аэропорт «Внуково». Делегацию встретят представители Синодального отдела Белорусской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь и доставят лампаду с Благодатным огнем на белорусскую землю.
В Минск в Свято-Духов кафедральный собор святыня должна прибыть к 9.00 утра к началу Божественной литургии. Благодатный огонь в Беларуси встретят представители епархий Белорусской православной церкви. Святыню затем доставят в города и села по всей стране.
Тем временем «Минскхлебпром» сказал, что приготовил и заморозил к Пасхе еще месяц назад.
А БЖД назначила 120 дополнительных поездов на большие выходные в апреле и мае 2025.
Напомним, ближайшие большие выходные будут в Беларуси уже скоро: белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025. Также белорусы отдохнут на большие выходные в мае 2025.