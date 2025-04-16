На Темернике в Роствое достроили школу на 1111 мест

Школа должна была появиться еще в октябре прошлого года. Но, когда составляли проектно-сметную документацию не учли часть работ. Поэтому врио губернатора распорядился выделить дополнительные 115 миллионов из регионального бюджета и 10,5 миллионов из местного, чтобы выполнить работы в полном объеме. В итоге строительство закончили. И школа может быть введена в эксплуатацию.