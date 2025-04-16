Под Ростовом мошенник за 200 тысяч рублей обещал помочь «откосить» от армии

По их инструкции парень назначил аферисту встречу и пообещал принести часть денег. В назначенный час он сел в машину к шахтинцу и передал ему 10 000 рублей, а также восемь «фейковых» купюр достоинством 5 000 рублей. После этого мужчину с поличным задержали сотрудники ФСБ.