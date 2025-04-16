Под Ростовом мошенник за 200 тысяч рублей обещал помочь «откосить» от армии

В Ростовской области осудили мужчину, который предлагал за деньги избежать призыва в армию. Об этом сообщается на сайте Шахтинского городского суда.
Житель Шахт предложил освободить молодого человека от службы в армии. Обещал уладить вопрос за 200 000 рублей: якобы эту сумму он собирался передать членам призывной комиссии. На самом же деле мужчина никаким образом не мог повлиять на ее работу.
Вместо того, чтобы воспользоваться сомнительной услугой, молодой человек обратился в полицию. К делу подключились сотрудники отдела ФСБ войсковой части.
По их инструкции парень назначил аферисту встречу и пообещал принести часть денег. В назначенный час он сел в машину к шахтинцу и передал ему 10 000 рублей, а также восемь «фейковых» купюр достоинством 5 000 рублей. После этого мужчину с поличным задержали сотрудники ФСБ.
Его признали виновным в покушение на мошенничество и приговорили к полутора годам лишения свободы условно.