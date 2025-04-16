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В Омске объявлен аукцион на очистку дна городских пляжей

Все работы оценили в 233 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Омска ищет подрядчика для обследования и очистки дна четырех городских пляжей: «Кировский», «Советский», «Центральный-1» и «Центральный-2».

Подрядчик будет обязан обследовать дно акваторий на глубине до двух метров и удалить все предметы, представляющие опасность для отдыхающих. Неизвлекаемые объекты должны быть отмечены предупреждающими буями.

Весь собранный мусор подлежит вывозу на полигоны ТКО. Отчетность будет включать фото- и видеофиксацию выполненных работ. Стоимость работ составит 233 тысячи рублей. Аукцион завершится 18 апреля.

Ранее мы писали, что в Омске выбрали застройщика для детского сада на улице Завертяева.