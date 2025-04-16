После попытки поджога главы дома донских мусульман Юрий Слюсарь выразил слова поддержки

В Ростове-на-Дону произошло ЧП: в ночь на 16 апреля неизвестные попытались поджечь частный дом председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имама-ахунда Мухаммеда Бикмаева. К счастью, обошлось без жертв и серьезных повреждений.
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь оперативно отреагировал на инцидент, связавшись с Мухаммедом Бикмаевым и выразив ему поддержку. Он подчеркнул, что Ростовская область — регион, где веками мирно сосуществуют люди разных национальностей и религий. По его словам, единство и взаимное уважение являются основой стабильности на Дону, а любые попытки разжечь рознь будут жестко пресекаться.
Юрий Слюсарь назвал произошедшее провокацией и посягательством на межконфессиональный мир, пообещав, что виновные понесут наказание. Также он сообщил, что правоохранительные органы уже занимаются расследованием.
— Случившееся минувшей ночью — это провокация и покушение на мир в нашей дружной многоконфессиональной донской семье. Виновные понесут справедливое наказание, — отметил глава региона.
Также он добавил, что правоохранительные органы уже начали расследование произошедшего инцидента.