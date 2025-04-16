После попытки поджога главы дома донских мусульман Юрий Слюсарь выразил слова поддержки

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь оперативно отреагировал на инцидент, связавшись с Мухаммедом Бикмаевым и выразив ему поддержку. Он подчеркнул, что Ростовская область — регион, где веками мирно сосуществуют люди разных национальностей и религий. По его словам, единство и взаимное уважение являются основой стабильности на Дону, а любые попытки разжечь рознь будут жестко пресекаться.