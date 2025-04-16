Путин приехал в МГТУ имени Баумана

В сентябре глава государства по видеосвязи принимал участие в открытии центрального кластера и комплекса «Квантум парк» МГТУ имени Н. Э Баумана. На церемонии ректор вуза Михаил Гордин пригласил Путина посетить университет. Президент тогда ответил, что с удовольствием приедет.