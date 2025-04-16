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Путин приехал в МГТУ имени Баумана

Путин приехал в Московский государственный технический университет имени Баумана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.

Ожидается, что здесь он проведет совещание по космической ядерной энергетике.

В сентябре глава государства по видеосвязи принимал участие в открытии центрального кластера и комплекса «Квантум парк» МГТУ имени Н. Э Баумана. На церемонии ректор вуза Михаил Гордин пригласил Путина посетить университет. Президент тогда ответил, что с удовольствием приедет.

МГТУ — одно из старейших высших технических учебных заведений России. В состав университета входят три филиала в Дмитрове, Калуге и Мытищах, восемь научно-учебных комплексов, 21 факультет и 141 кафедра, 29 научно-образовательных центров, 45 научных подразделений, Передовая инженерная школа, техникум космического приборостроения, медицинский центр, научно-техническая библиотека, издательско-полиграфический центр, музей, спортивный комплекс, 14 студенческих общежитий.

Стратегия развития «Бауманки» до 2030 года нацелена на трансформацию в университет полного инновационного цикла и максимальную интеграцию в научно-технологическую повестку государства.