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Омичи смогли увидеть необычное природное явление

Северное сияние озарило небо в некоторых районах Омской области в яркие цвета.

Источник: Комсомольская правда

Жители Омской области увидели северное сияние 1 апреля. Фото появилось в группе «Охотник за красотами Омской области» сегодня. В Саргатском районе наиболее ярким сияние было в ночь на 1 апреля.

Небо на снимке напоминает яркий мольберт художника с множеством оттенков радуги. Ночное небо окрасилось в необычные тона. Как рассказал авто снимка, фото не было отретушировано.

Как говорят специалисты, причиной окрашивания неба стала череда волнений в магнитосфере Земли. Несколько дней назад Солнце выбросило два крупных протуберанца, которые вызвали небольшие геомагнитные колебания.

Ранее «КП Омск» рассказывала, как настроить себя на работу в период весенних перепадов настроения.