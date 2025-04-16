Омичи смогли увидеть необычное природное явление

Жители Омской области увидели северное сияние 1 апреля. Фото появилось в группе «Охотник за красотами Омской области» сегодня. В Саргатском районе наиболее ярким сияние было в ночь на 1 апреля.
Небо на снимке напоминает яркий мольберт художника с множеством оттенков радуги. Ночное небо окрасилось в необычные тона. Как рассказал авто снимка, фото не было отретушировано.
Как говорят специалисты, причиной окрашивания неба стала череда волнений в магнитосфере Земли. Несколько дней назад Солнце выбросило два крупных протуберанца, которые вызвали небольшие геомагнитные колебания.
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