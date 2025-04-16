Цивилева расказала о трудоустройстве инвалидов-участников СВО

«На сегодняшний день на сопровождении фонда “Защитники Отечества” находится 108 551 ветеран и 174 113 это членов семей погибших героев, которых мы также сопровождаем. Из них, из ветеранов, у нас 22 тысячи — это те, кто получил инвалидность в результате тяжелого ранения. Из них работают на сегодняшний день 47%», — сказала Цивилева на заседании совета.