Цивилева расказала о трудоустройстве инвалидов-участников СВО

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Количество участников СВО с тяжелой инвалидностью, трудоустроенных после реабилитации, растет и составляет уже 47% от числа тех, которых сопровождает фонд «Защитники Отечества», заявила статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.
Заседание совета по делам инвалидов при Совете Федерации прошло в среду. Обсуждались актуальные вопросы организации обучения граждан с инвалидностью по программам высшего и среднего профессионального образования с учетом прогноза кадровой потребности субъектов РФ.
«На сегодняшний день на сопровождении фонда “Защитники Отечества” находится 108 551 ветеран и 174 113 это членов семей погибших героев, которых мы также сопровождаем. Из них, из ветеранов, у нас 22 тысячи — это те, кто получил инвалидность в результате тяжелого ранения. Из них работают на сегодняшний день 47%», — сказала Цивилева на заседании совета.
По ее словам, этот показатель растет благодаря активной работе фонда, в апреле прошлого года он составлял всего 34%.
«Мы понимаем, что этого недостаточно. Если говорить о ветеранах, которые не имеют инвалидности, то это порядка 70% тех, кто у нас трудоустроен и работает», — отметила замминистра обороны.