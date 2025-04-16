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В Благовещенске прокуратура начала проверку в частном пансионате из-за ЧП, в результате которого 71-летняя женщина была травмирована

Прокуроры Башкирии проверяют частный пансионат из-за травмирования пенсионерки.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Благовещенске прокуратура проводит проверку частного пансионата для престарелых после публикаций в СМИ о ненадлежащем уходе за 71-летней постоялицей. Инцидент, согласно предварительным данным надзорного ведомства, связан с получением пенсионеркой травмы в учреждении.

Особое внимание уделяется:

— соблюдению санитарных норм;

— выполнению противопожарных требований;

— качеству медицинского обслуживания;

— действиям персонала учреждения.

Пансионат, расположенный в двухэтажном здании, специализируется на уходе за пожилыми людьми и инвалидами. По результатам проверки прокуратура примет решение о возможных мерах реагирования.

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