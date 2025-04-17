Кроссворд на 17 апреля 2025

17 апреля 2011 года телеканал HBO представил зрителям первый эпизод «Игры престолов» — сериала, который стал культурным феноменом. С момента премьеры прошло более десяти лет, но интерес к саге о борьбе за Железный трон не угасает. Предлагаем разгадать наш кроссворд и окунуться в мир интриг, драконов и великих домов.