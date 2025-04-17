Воронеж может стать культурной столицей России 2027 года

Воронеж стал одним из городов-участников всероссийского конкурса «Культурная столица года», организованного фондом «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.
Конкурс пройдет в два этапа. До 4 декабря на портале «Госуслуги» будет проходить народное голосование, итоги которого учитываются при выборе победителя. Лидер народного голосования будет отмечен отдельной наградой.
В финал выйдут восемь городов, после чего каждый участник презентует свои достижения.
«Победа Воронежа в конкурсе “Культурная столица 2027 года” стала бы уникальной возможностью показать наш город на федеральном уровне. Успех в таком конкурсе поможет повысить интерес к Воронежу у инвесторов, привлечь туристов со всей страны, показать всей России нашу богатую культуру, историю и традиции», — сказал глава региона.
Поддержать Воронеж просто, для этого нужно принять участие в голосовании:
- Перейдите на портал «Госуслуги».
- Зарегистрируйтесь или войдите в свой личный кабинет.
- Найдите раздел, посвященный конкурсу «Культурная столица года 2027».
- Выберите наш город — Воронеж.
- Проголосуйте, а затем поделитесь информацией с друзьями и знакомыми.