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Воронеж может стать культурной столицей России 2027 года

Город принимает участие во всероссийском конкурсе.

Источник: АиФ Воронеж

Воронеж стал одним из городов-участников всероссийского конкурса «Культурная столица года», организованного фондом «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

Конкурс пройдет в два этапа. До 4 декабря на портале «Госуслуги» будет проходить народное голосование, итоги которого учитываются при выборе победителя. Лидер народного голосования будет отмечен отдельной наградой.

В финал выйдут восемь городов, после чего каждый участник презентует свои достижения.

«Победа Воронежа в конкурсе “Культурная столица 2027 года” стала бы уникальной возможностью показать наш город на федеральном уровне. Успех в таком конкурсе поможет повысить интерес к Воронежу у инвесторов, привлечь туристов со всей страны, показать всей России нашу богатую культуру, историю и традиции», — сказал глава региона.

Поддержать Воронеж просто, для этого нужно принять участие в голосовании:

  • Перейдите на портал «Госуслуги».
  • Зарегистрируйтесь или войдите в свой личный кабинет.
  • Найдите раздел, посвященный конкурсу «Культурная столица года 2027».
  • Выберите наш город — Воронеж.
  • Проголосуйте, а затем поделитесь информацией с друзьями и знакомыми.