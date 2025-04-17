Воронеж может стать культурной столицей России 2027 года

«Победа Воронежа в конкурсе “Культурная столица 2027 года” стала бы уникальной возможностью показать наш город на федеральном уровне. Успех в таком конкурсе поможет повысить интерес к Воронежу у инвесторов, привлечь туристов со всей страны, показать всей России нашу богатую культуру, историю и традиции», — сказал глава региона.