РПЦ вручит подарки на Пасху нуждающимся в новых регионах

«(Те, кто получит подарки — ред.) Это бездомные, это наши центры на новых территориях и в Курске, где мы будем поздравлять и детей, и инвалидов, мы многим понесем подарки на дом. Это пациенты больницы святителя Алексия митрополита Московского, которая будет также поздравлять в палатах больных. Это наша служба в госпиталях: мы всем ребятам, кто в госпиталях лежит, уже купили подарки, здесь, в Москве, мы будем вручать их», — сказал Потокин на пасхальной пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».