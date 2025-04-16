Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G3

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Магнитная буря на Земле достигла уровня G3 (сильная), сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли достигла отметки G3 — «сильно» — по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.
«Буря протекает очень нестабильно и, хотя на графиках все залито сплошным красным цветом, фактически за этим стоит серия из нескольких усилений и ослаблений бури», — отмечают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Согласно прогнозу, магнитная буря закончится в первой половине дня 17 апреля.