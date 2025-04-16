В Ростове компания задолжала 1,2 миллиона рублей

Прокуратурой была проведена проверка соблюдения трудового законодательства. И было установлено, что фирма имела долг перед работниками в 1,2 миллиона рублей. Руководителю компании было внесено представление. После чего он погасил задолженность. Также прокуратура привлекла начальника к административной ответственности.