Ответы на кроссворд от 17 апреля 2025: интересные факты про «Игру престолов»

По горизонтали:
1. Глисон
В 2008 году Джордж Мартин и продюсер Д. Б. Уайсс спорили о том, кто сыграет Джоффри Баратеона. Мартин настаивал на кандидатуре Джека Глисона, а Уайсс предпочитал более опытного и популярного Алана Миллера. В итоге Мартин победил в споре. После выхода эпизода с Джоффри, Мартин отправил Глисону письмо: «Поздравляю с превосходной игрой. Все вас ненавидят!», а копию — Уайссу. При создании образа Джоффри Мартин вдохновлялся Калигулой, а Глисон — Хоакином Фениксом в «Гладиаторе».
2. Дракон
Создание одного дракона требовало усилий 71 специалиста: 10 аниматоров отвечали за реалистичность кожи и мышц, один создавал скелет, три — освещение, 10 — сборку элементов на экране, а также продюсеры и координаторы. Для достижения реализма студия Pixomondo изучала ящериц, движения их туловища, и летучих мышей, структуру их крыльев. Другие студии также анализировали полет птиц, стремясь к максимальной естественности драконов.
3. Адаптация
Первый сезон «Игры престолов» точно следует сюжету первого романа. Но, начиная со второго сезона, в сериале появляются отличия от книг, а с пятого сезона сюжетные линии значительно расходятся с оригиналом. По словам Дэвида Бениоффа, цель адаптации — передать основные вехи книжной серии, но не буквально, а адаптируя сюжет для выживания в формате сериала. Полное повторение книг изначально не рассматривалось.
4. Карта
Дизайнер Майкл Тайзник создал уникальную железнодорожную карту мира «Игры престолов», созданного Джорджем Мартином. Карта содержит не только географические данные, но и отсылки к событиям книг и сериала. Например, около станции «Харрентаун» размещено предупреждение о пыли из-за реставрации замка Харренхол, разрушенного драконами за 300 лет до событий.
5. Приквел
«Дом Дракона» — фэнтезийный драматический сериал, созданный Мартином и Кондалом и являющийся приквелом к «Игре престолов». Он основан на книге «Пламя и кровь». В сериале рассказывается о событиях, предшествовавших «Пляске Драконов», войне за престолонаследие, и происходящих за 200 лет до «Игры престолов», через 100 лет после объединения Семи Королевств Таргариенами.
По вертикали:
1. Гарвард
В Гарварде можно изучать «Игру престолов» на курсе, анализирующем восприятие Средневековья через сериал. Курс называется «Настоящая “Игра престолов”: от современных мифов к средневековым моделям».
2. Джавади
Композитор Рамин Джавади получил широкое признание за свою работу над музыкой к фантастической драме «Игра престолов». В 2018 году он был удостоен премии «Эмми» за выдающуюся музыкальную композицию «Дракон и волк», а также номинирован на премию «Грэмми» за седьмой сезон сериала.
3. Кларк
В 2010 году Эмилия Кларк заменила Тамзин Мерчант в роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов». По словам Кларк, на прослушивании она исполнила «танец маленьких утят» и «танец робота». За роль Дейенерис Кларк получила четыре номинации на премию «Эмми». К 2017 году Кларк стала одной из самых высокооплачиваемых актрис на телевидении, зарабатывая 2 миллиона долларов за эпизод.
4. Бин
Сценаристы адаптировали роман Мартина, уже зная, что Шон Бин сыграет Эддарда Старка, а Питер Динклейдж — Тириона Ланнистера. Контракты с ними были заключены до написания сценария, так как продюсеры не видели никого другого в этих ролях.
5. Санса
В сериале роль Сансы Старк исполнила Софи Тернер, получив высокую оценку критиков. Персонаж занял четвертое место в списке лучших персонажей серии по версии «Rolling Stone». Сюжетная линия Сансы в пятом сезоне отличалась от книг и повторяла сюжетную линию Лже-Арьи. Экономист Брюс Крейвен, проанализировав сериал, предсказал, что Санса Старк займет Железный трон в финале.
Интересные факты о сериале «Игра престолов»:
- Заставка «Игры престолов», удостоенная премии «Эмми», представляет собой трехмерную карту. Ангус Уолл и его команда из 10 человек в течение трех месяцев обновляют ее к каждому сезону, добавляя новые локации и гербы, отражающие текущих правителей.
- Для создания реалистичных образов актрисы «Игры престолов» используют до двух дюжин париков, сделанных из человеческих волос длиной до 61 см. Стоимость каждого парика может достигать 7000 долларов, что обусловлено необходимостью стирки и укладки, как у настоящих волос. Наложение парика занимает значительное время: Эмилия Кларк тратит около двух часов на превращение своих темных волос в платиновый блонд с косами. Для создания аутентичного вида персонажей, например Дейенерис и дотракийцев, волосы, парики и костюмы подвергаются специальной обработке, имитирующей отсутствие мытья в течение нескольких недель.
- Для сериала «Игра престолов» были разработаны искусственные языки — дотракийский и валирийский. HBO привлекло лингвиста Дэвида Питерсона, который создал для них словари, фонетику и грамматику. К 2011 году дотракийский насчитывал более 3000 слов. Диалоги на этих языках сопровождаются субтитрами. Популярность сериала привела к тому, что количество людей, слышавших дотракийский и валирийский, превосходит число носителей валлийского, ирландского и шотландского гэльского языков вместе взятых.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.