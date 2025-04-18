Ответы на кроссворд от 17 апреля 2025: интересные факты про «Игру престолов»

1. Глисон

В 2008 году Джордж Мартин и продюсер Д. Б. Уайсс спорили о том, кто сыграет Джоффри Баратеона. Мартин настаивал на кандидатуре Джека Глисона, а Уайсс предпочитал более опытного и популярного Алана Миллера. В итоге Мартин победил в споре. После выхода эпизода с Джоффри, Мартин отправил Глисону письмо: «Поздравляю с превосходной игрой. Все вас ненавидят!», а копию — Уайссу. При создании образа Джоффри Мартин вдохновлялся Калигулой, а Глисон — Хоакином Фениксом в «Гладиаторе».