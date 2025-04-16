Мэром Сибая официально назначили Сергея Озерцова

Сегодня, 16 апреля, Сергей Озерцов подписал контракт с городским советом, став полноправным главой городской администрации башкирского города Сибай. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
Чиновник исполнял обязанности градоначальника с осени прошлого года. В своей публикации в соцсетях Озерцов отметил, что сегодняшний день стал для него особенным. Он поблагодарил за доверие и пообещал с еще большей энергией работать на благо горожан.
Напомним, сегодня также стало известно, Ильдар Нафиков по собственному желанию ушел с поста главы Абзелиловского района Башкирии. Он работал на должности 6,5 лет.
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