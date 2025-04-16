Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэром Сибая официально назначили Сергея Озерцова

Сергей Озерцов официально стал мэром Сибая.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 апреля, Сергей Озерцов подписал контракт с городским советом, став полноправным главой городской администрации башкирского города Сибай. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Чиновник исполнял обязанности градоначальника с осени прошлого года. В своей публикации в соцсетях Озерцов отметил, что сегодняшний день стал для него особенным. Он поблагодарил за доверие и пообещал с еще большей энергией работать на благо горожан.

Напомним, сегодня также стало известно, Ильдар Нафиков по собственному желанию ушел с поста главы Абзелиловского района Башкирии. Он работал на должности 6,5 лет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.