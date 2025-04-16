Работодателей могут обязать предлагать вакансии по квалификации

«Внесла в Госдуму поправки, защищающие права работников. Теперь работодатель обязан будет сначала предлагать вакансии по квалификации, и только если таких нет — уже нижестоящие. И вакансии компании придется предлагать в границах того же населенного пункта. Это позволит избежать злоупотреблений и манипуляций», — написала Авксентьева в своем Telegram-канале.