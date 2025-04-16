Работодателей могут обязать предлагать вакансии по квалификации

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, согласно которому работодатель обязан будет сначала предлагать вакансии по квалификации работника, и только если таких нет или работник отказался — уже нижестоящие, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Проект в Госдуму внесла депутат Госдумы Сардана Авксентьева («Новые люди»).
«Законопроектом предлагается изложить часть третью статьи 81 ТК РФ в новой редакции, закрепляющей строгий порядок, в котором работодатель обязан предлагать работнику, в первую очередь, должности, соответствующие квалификации работника, а при их отсутствии или отказе работника — нижестоящие или нижеоплачиваемые должности», — сказано в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, предлагается ввести в ТК РФ понятие «другая местность», под которой понимается местность за пределами административно-территориальных границ соответствующего населенного пункта, добавляется в документе.
«Внесла в Госдуму поправки, защищающие права работников. Теперь работодатель обязан будет сначала предлагать вакансии по квалификации, и только если таких нет — уже нижестоящие. И вакансии компании придется предлагать в границах того же населенного пункта. Это позволит избежать злоупотреблений и манипуляций», — написала Авксентьева в своем Telegram-канале.