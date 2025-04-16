Путин осмотрел новый комплекс общежитий МГТУ имени Баумана

МГТУ — одно из старейших высших технических учебных заведений России, основанное 13 июля 1830 года. ВУЗ участвует в федеральном проекте «Создание сети современных кампусов».
Главу государства сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, председатель Наблюдательного совета — первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин, который давал пояснения по ходу осмотра.
Комплекс общежитий «Спектр» и «Стрела» рассчитан на размещение до 2,3 тысячи студентов в комнатах от 1 до 4 человек (550 и 1680 человек соответственно).
Общежития оборудованы комнатами для маломобильных групп, обеспечен доступ к безбарьерной среде. На территории комплекса находятся коворкинги, залы для индивидуальной работы, музыкальные классы и репетиционные, помещения кластера креативных индустрий, а также центр «Новоселье».
В настоящее время в общежитиях проживает более 850 студентов, процесс переселения продолжается.