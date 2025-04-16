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Последние новости к вечеру 16 апреля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 16 апреля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 16 апреля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 16 апреля 2025 года.

Белый дом пригрозил Китаю пошлинами до 245%

Источник: AP 2024

Из-за ответных мер Пекина на американские тарифы Белый дом заявил о возможном повышении пошлин на китайский импорт до 245%. Позднее власти США уточнили, что пошлины, превышающие 145%, затронут лишь некоторые категории товаров.

Российские войска освободили Калиново в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Калиново в ДНР. Также нанесены удары по частям ВСУ и теробороны в восьми районах, включая Миньковку, Иванополье и Романовку.

Финские власти оставили в силе решение о закрытии границы с РФ

Источник: AP 2024

Финляндия оставила границу с Россией закрытой до дальнейшего уведомления, говорится в заявлении кабмина страны. Финское правительство закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ в ноябре 2023 года.

Каллас обвинила Израиль в переходе границ допустимого в Газе

Источник: AP 2024

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Израиль превысил пределы самообороны в секторе Газа. ЕС стремится помочь палестинцам и призывает соблюдать их права при обеспечении безопасности.

В столице США появился официальный «‎день Овечкина»

Источник: AP 2024

Мэр Вашингтона провозгласила 11 апреля «Днем Овечкина». В этот день «Кэпиталз» провели «Праздник города GR8» на арене «Кэпитал-Уан Арене». 6 апреля Овечкин забил 895-й гол в НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки (894).