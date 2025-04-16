Последние новости к вечеру 16 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 16 апреля 2025 года.
Белый дом пригрозил Китаю пошлинами до 245%
Российские войска освободили Калиново в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Калиново в ДНР. Также нанесены удары по частям ВСУ и теробороны в восьми районах, включая Миньковку, Иванополье и Романовку.
Финские власти оставили в силе решение о закрытии границы с РФ
Финляндия оставила границу с Россией закрытой до дальнейшего уведомления, говорится в заявлении кабмина страны. Финское правительство закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ в ноябре 2023 года.
Каллас обвинила Израиль в переходе границ допустимого в Газе
В столице США появился официальный «день Овечкина»
Мэр Вашингтона провозгласила 11 апреля «Днем Овечкина». В этот день «Кэпиталз» провели «Праздник города GR8» на арене «Кэпитал-Уан Арене». 6 апреля Овечкин забил 895-й гол в НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки (894).