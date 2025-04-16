Какая погода будет в Казахстане 17 апреля

На востоке страны сильные осадки, преимущественно в виде снега и понижение температуры воздуха на севере, в центре и востоке РК ночью до 1−6 градусов мороза, днем до 1−8 тепла, в горных и предгорных районах юга страны ожидаются ночью осадки в виде дождя и снега, днем дожди, временами сильные, в ночные часы ожидаются заморозки до 3 градусов. Лишь на западе Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков и постепенное повышение температуры воздуха днем от 17−22 до 23−28 тепла. По республике усиление ветра до 15−20 м/с, в ночные и утренние часы туманы.
В Абайской области по данным синоптиков ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный, западный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, днем 15−20 тепла.
В Акмолинской области на севере, востоке и юге прогнозируют осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 9−14, на севере, востоке области 15−20 м/с, днем 15−20, на севере, востоке области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на северо-западе области заморозки 3 градуса, днем 2−7, на юго-востоке области 10 тепла.
В Актюбинской области осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 тепла, на севере области заморозки 2 градуса, днем 13−18, на юге области 21 тепла.
В Алматинской области будет без осадков. Ветер восточный 9−14, в центре, на востоке, в горных районах области порывы 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 тепла, в горных районах области 1−6 мороза, ночью и утром на востоке, в предгорных районах области заморозки 1−3 градуса, днем 15−20, в горных районах области 5−10 тепла.
В Атырауской области осадков не обещают. Ветер северо-восточный, северный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, днем 20−25 тепла.
В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на востоке и юге пройдут осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 9−14, на юге, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 тепла, на севере, востоке области заморозки 3 градуса, днем 15−20, на востоке области 5−10 тепла.
В Жамбылской области днем в горных и предгорных районах возможен небольшой дождь, гроза, возможен град. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 тепла, в горных районах области 1 мороза, на юге области на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем 17- 22, в горных районах области 12 тепла.
В Жетысуской области ночью на востоке и в горных районах ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 9−14, ночью на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, в горных районах области 3 мороза, на севере, в центре области заморозки 1−3 градуса, днем 15−20, в горных районах области 10 тепла.
В Западно-Казахстанской области осадков не ожидается. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 8 тепла, днем 15−20, на юге области 23 тепла.
В Карагандинской области днем на севере и востоке пройдет дождь, гроза. Ночью и утром на западе, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 8 тепла, на севере, востоке области заморозки 3 градуса, днем 9−14, на юге области 17 тепла.
В Костанайской области ночью на севере и востоке прогнозируют осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-западный 9−14, на севере, западе, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на западе, востоке области заморозки 3 градуса, днем 5- 10, на юге области 13 тепла.
В Кызылординской области будет без осадков. На севере, востоке, в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, днем 18−23 тепла.
В Мангистауской области на юге возможен дождь, гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный 9−14, ночью на западе области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 4, днем 18−23, на северо-западе области 15 тепла.
В Павлодарской области ночью на севере пройдет дождь, днем дождь. Ветер западный ночью 9−14 м/с, днем 15−20, на западе, юге, востоке области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, днем 11−16, на севере области 8 тепла.
В Северо-Казахстанской области обещают осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер северо-западный 15−20, на севере, юге, востоке области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на западе, севере области заморозки 3 градуса, днем 0−5 тепла.
В Туркестанской области в конце дня на юге и в горных районах пройдет дождь, гроза. На севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-восточный 8−13, на севере, западе, в центре и горных районах области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, в горных районах области 4, днем 21−26, в горных районах области 15 тепла.
В Улытауской области осадков не ожидается. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный 7−12, днем на севере области порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, днем 10−15, на юге области 18 тепла.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, утром и днем 15−20, временами 24 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 8−10 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 17−19 тепла.
Шымкент: переменная облачность, в конце дня дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 22−24 тепла.