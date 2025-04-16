Какая погода будет в Казахстане 17 апреля

На востоке страны сильные осадки, преимущественно в виде снега и понижение температуры воздуха на севере, в центре и востоке РК ночью до 1−6 градусов мороза, днем до 1−8 тепла, в горных и предгорных районах юга страны ожидаются ночью осадки в виде дождя и снега, днем дожди, временами сильные, в ночные часы ожидаются заморозки до 3 градусов. Лишь на западе Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков и постепенное повышение температуры воздуха днем от 17−22 до 23−28 тепла. По республике усиление ветра до 15−20 м/с, в ночные и утренние часы туманы.