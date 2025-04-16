В РПЦ рассказали, какие куличи не стоит покупать

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин на пасхальной пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» призвал не покупать куличи в упаковке с демонстрацией религиозных символов.
«Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с “Явлением Христа народу” (художника Александра) Иванова, с Матронушкой пакета не будем покупать», — сказал он.
По его словам, ответственность за подобающее отношение к изображениям религиозных символов и святынь лежит на самих верующих. Поэтому не следует покупать куличи в упаковке с ними, поскольку они в последствии могут оказаться смешанными с бытовым мусором.
Торговля отреагирует на это быстро, полагает священнослужитель.
«Если мы не будем покупать кулич, завернутый в пакет, на котором изображены кресты, молитвы и так далее, а купим кулич скромный, без всяких надписей… его освятим, съедим — он будет использован по назначению», — подытожил Потокин.