Создано «космическое радио» для поисков легких форм темной материи

Если в подобный детектор попадет настоящий аксион, похожий по свойствам на квазичастицу, то это приведет к появлению слабой, но хорошо заметной вспышки света. Подобным образом, как отмечают физики, можно искать частицы легкой темной материи в широком диапазоне массы от 0,01 до 0,1 эВ (электронвольт), который сейчас не исследуется при помощи других инструментов. По оценкам ученых, эти поиски уже через 15 лет дадут однозначный ответ на вопрос, существуют ли аксионы с подобными массами, на что указывают многие астрофизические наблюдения.