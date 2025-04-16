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Путин встретился со студентами МГТУ имени Баумана

Путин встретился со студентами во время поездки в МГТУ имени Баумана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время поездки в МГТУ имени Баумана в Москве встретился со студентами и победителями грантового конкурса студенческих конструкторских бюро.

Глава государства в среду посетил московский университет.

На базе МГТУ имени Баумана действует объединенное Студенческое конструкторское бюро (СКБ), в состав которого входят около 200 студентов. Ежегодно в мероприятиях СКБ участвует свыше 2 тысяч студентов. СКБ включает четыре инженерные команды: учебно-научный «Молодёжный космический центр», учебно-научный молодёжный центр «Гидронавтика», научно-образовательный центр «Формула Студент» и центр молодёжной робототехники.