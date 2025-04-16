Путин встретился со студентами МГТУ имени Баумана

На базе МГТУ имени Баумана действует объединенное Студенческое конструкторское бюро (СКБ), в состав которого входят около 200 студентов. Ежегодно в мероприятиях СКБ участвует свыше 2 тысяч студентов. СКБ включает четыре инженерные команды: учебно-научный «Молодёжный космический центр», учебно-научный молодёжный центр «Гидронавтика», научно-образовательный центр «Формула Студент» и центр молодёжной робототехники.