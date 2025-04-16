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В Могилевской области отключают отопление

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Отопительный сезон в Беларуси официально завершен.

Источник: Sputnik.by

С 16 апреля по всей Могилевщине официально завершен отопительный сезон.

сообщает Telegram-канал Беларусь 4 Могилев

По действующим в Беларуси нормативам, отопление в жилищном фонде начинают отключать, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 ℃ и более в течение 3 суток.

Первыми о том, что отопление начинают отключать, объявили власти Гродненской области — в этом регионе батареи начали охлаждать еще 15 апреля, но постепенно для разных категорий потребителей. Следом об аналогичных мерах заявили власти Брестского региона — здесь отопительный сезон завершился для всех потребителей тепловой энергии 15 апреля.

Также во вторник, 15 апреля, начали отключать подачу тепла в Витебской области. Следующими о завершении отопительного сезона сообщили власти Минска (с 17 апреля) и Гомельской области (с 16 апреля).

Таким образом, Могилевская область стала предпоследним регионом, где принято решение о завершении отопительного сезона. На данный момент только Минская область не сообщила, когда будут отключать отопление.