В Могилевской области отключают отопление

С 16 апреля по всей Могилевщине официально завершен отопительный сезон.
По действующим в Беларуси нормативам, отопление в жилищном фонде начинают отключать, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 ℃ и более в течение 3 суток.
Первыми о том, что отопление начинают отключать, объявили власти Гродненской области — в этом регионе батареи начали охлаждать еще 15 апреля, но постепенно для разных категорий потребителей. Следом об аналогичных мерах заявили власти Брестского региона — здесь отопительный сезон завершился для всех потребителей тепловой энергии 15 апреля.
Также во вторник, 15 апреля, начали отключать подачу тепла в Витебской области. Следующими о завершении отопительного сезона сообщили власти Минска (с 17 апреля) и Гомельской области (с 16 апреля).
Таким образом, Могилевская область стала предпоследним регионом, где принято решение о завершении отопительного сезона. На данный момент только Минская область не сообщила, когда будут отключать отопление.