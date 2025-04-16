В Могилевской области отключают отопление

Первыми о том, что отопление начинают отключать, объявили власти Гродненской области — в этом регионе батареи начали охлаждать еще 15 апреля, но постепенно для разных категорий потребителей. Следом об аналогичных мерах заявили власти Брестского региона — здесь отопительный сезон завершился для всех потребителей тепловой энергии 15 апреля.