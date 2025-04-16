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За день в Ростове нашли 11000 пачек нелегальных сигарет и 200 литров алкоголя

В Ростове прошел рейд по выявлению контрафактной продукции.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 14 апреля, в Ростове прошел рейд по выявлению незаконного оборота алкогольной и никотинсодержащей продукции в Ворошиловском районе. Об этом сообщили в городской администрации.

Во время проверки было изъято более 200 литров алкоголя и более 11 тысяч пачек сигарет.

Как отметили в сообщении, за этот год в Ростове был проведен мониторинг в 84 магазинах, где нашли и изъяли более 14 тысяч пачек контрафактных сигарет, в том числе и некурительной табачной продукции, а также более 1500 литров алкоголя.

— Работа по противодействию незаконному обороту промышленной продукции ведется постоянно и будет продолжена, — говорится в сообщении.