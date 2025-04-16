Создан биореактор для выращивания цельных кусков куриного филе

Для проверки работы этих биореакторов ученые ввели в них культуры клеток соединительной и мышечной ткани куриц и проследили за тем, как эти тельца прикреплялись к волокнам и размножались. Эти опыты показали, что подобным образом можно выращивать цельные куски куриного филе массой более десяти грамм за относительно короткое время, составлявшее порядка пяти дней. Подобным образом, как предполагают ученые, в будущем можно будет выращивать не только мясо, но и органы для пересадки, а также различные компоненты биороботов.