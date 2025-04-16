Создан биореактор для выращивания цельных кусков куриного филе

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Японские исследователи разработали биореактор, позволяющий выращивать цельные куски куриного филе массой более 10 гр, обладающие реалистичной структурой и консистенцией. Весь процесс выращивания мяса из культур клеток протекает в полностью автоматизированном режиме, пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале Trends in Biotechnology.
«Мы разработали легко масштабируемую и всеобъемлющую стратегию по производству цельных кусков мяса при помощи биореактора, в работе которого используется набор из полых волокон. Данная система позволяет наладить корректную миграцию и распределение клеток по формирующейся ткани, а также улучшить те ее характеристики, которые связаны с вкусовыми ощущениями», — пояснил профессор Университета Токио Седзи Такеути, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Как отмечают ученые, существующие технологии производства синтетического мяса крайне ограничены по той причине, что для корректного роста клеток и формирования аналогов мышц и жировой ткани необходимы кровеносные сосуды. Без их наличия из культур клеток можно сформировать слои толщиной менее 1 мм, которые крайне сложно соединять друг с другом.
«Мы применили для решения этой проблемы частично проницаемые полые волокна, которые могут доставлять нутриенты в растущую ткань подобно настоящим кровеносным сосудам. Эти волокна широко используется при производстве фильтров для воды и искусственных почек. Оказалось, что их также можно использовать для ускорения роста тканей, а в перспективе — и выращивания полноценных органов», — добавил профессор Такеути.
Используя подобные волокна, японские биотехнологи создали два биореактора, в одном из которых использовалось 50 полых микроскопических трубок из полиэфирсульфона, а в другом — более 1,1 тыс. подобных структур. Изготовление этих структур и формирование специальных шаблонов, в которые вставляются полые волокна, осуществляется в полностью автоматическом режиме при помощи специального робота и стереолитографа.
Для проверки работы этих биореакторов ученые ввели в них культуры клеток соединительной и мышечной ткани куриц и проследили за тем, как эти тельца прикреплялись к волокнам и размножались. Эти опыты показали, что подобным образом можно выращивать цельные куски куриного филе массой более десяти грамм за относительно короткое время, составлявшее порядка пяти дней. Подобным образом, как предполагают ученые, в будущем можно будет выращивать не только мясо, но и органы для пересадки, а также различные компоненты биороботов.
Об искусственном мясе.
Ученые уже много лет работают над созданием технологий, позволяющих получать искусственную говядину и другие формы мяса из культур стволовых клеток мышц и других тканей тела. За последние годы биотехнологи научились воспроизводить многие вкусовые характеристики мяса, однако при этом его синтетические аналоги обладают одним большим недостатком — сверхвысокой себестоимостью.