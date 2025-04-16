Глава Башкирии рассказал, когда завершится строительство второй очереди Межвузовского студенческого кампуса в Уфе

Сегодня, 16 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров посетил строительную площадку второй очереди Межвузовского студенческого кампуса в Уфе. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
Руководитель региона отметил, что предстоит выполнить огромный объем работ. Если недавно сданный четырехэтажный Геномный центр занимает 5,5 тысячи квадратных метров, то площадь новой очереди кампуса составит 120 тысяч квадратных метров.
Несмотря на масштабы проекта, Радий Хабиров выразил уверенность, что строительство будет завершено за два года.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.