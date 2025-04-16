МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин оставил подпись на инженерной каске в МГТУ имени Баумана на память студентам университета, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе визита в университет в среду Путин встретился со студентами. После беседы президенту рассказали о традиции университета, согласно которой, студенты после защиты дипломной работы надевают белую каску как символ присвоения квалификации инженера.
Президенту подарили такую белую каску, на которой оставили подписи лучшие студенты университета. Кроме того, президента попросили расписаться на еще одной каске на память студентам. Глава государства оставил на ней свой автограф.
Завершая встречу со студентами, Путин сделал с ними общее фото.